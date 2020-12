Kardashians assinam contrato "de vários anos" com Hulu

As Kardashians assinaram contrato com o Hulu. Após a notícia de que Keeping Up With the Kardahsians vai transmitir sua 20ª e última temporada no Canal E!, em 2021, o Hulu anunciou nessa quinta-feira, 10, que a família vai criar conteúdo exclusivo para o serviço de streaming após encerramento do reality no fim do ano que vem.

O contrato de vários anos foi anunciado durante o Disney's Investor's Day.

"Anunciado hoje no Disney's Investor's Day, Kris, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie vão criar conteúdo global, que será transmitido exclusivamente no Hulu, nos Estados Unidos, e em múltiplos territórios internacionalmente", disse a companhia. "Esperamos que a estreia seja no fim de 2021 e detalhes adicionais serão competilhados quando disponíveis".

"Animada em anunciar nossa parceria de vários anos com o Hulu e a Star e com o que há por vir em 2021", escreveu a momager no Twitter. "HULU2021", adicionou Kourtney.

Em setembro, o E! e a família Kardashian-Jenner anunciaram que KUWTK chegaria ao fim no final de sua 20ª temporada, em 2021.