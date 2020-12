Miley Cyrus explica mensagem irônica para ex-parceiros em clipe

Miley Cyrus é uma garota livre e preza muito por sua liberdade! Em entrevista ao noticiário australiano The Project, no Facebook Watch, Miley abriu o jogo sobre a mensagem final do clipe de Prisoner, com Dua Lipa.

"Em memória amorosa de meus exes. Comam merd*", diz a frase final no vídeo; que, segundo a cantora, reflete mais sobre ela do que qualquer outra pessoa.

"Eu acho que a vida pode ser muito dolorosa e, às vezes, zombar dela e rir junto com ela – como seu eu sentisse que a vida está rindo de mim, você, sabe, com força", explicou a artista de 28 anos à apresentadora Lisa Wilkinson. "Só estou criando qualquer caos que ela queira e não seja fácil para nós".

"Eu acho que foi uma maneira da qual fui capaz de lutar contra isso e zombar um pouco, criar algo que era exagerado e que era o suporte perfeito de livro para o que fizemos", completou a musa.