True Thompson, filha de Khloé Kardashian, doa brinquedos em meio à pandemia

Khloé Kardashian derreteu os corações de seus seguidores! Na quarta-feira, 9, Khloé foi ao Instagram para compartilhar vídeos pra lá de fofos da filha, True Thompson, doando sacolas cheias de brinquedos.

Mãe e filha fizeram as doações para o Corpo de Bombeiros de sua cidade natal, Calabasas, na Califórnia. A pequena usava vestido xadrez e uma jaqueta de frio enquanto se equilibrava com o peso dos brinquedos.

"Uau, o que você tem aí?", perguntou um bombeiro. "Aw, que legal!".

Três outros bombeiros conversaram com True enquanto a estrela de Keeping Up With the Kardashians colocava cinco sacolas em uma grande caixa de papelão de doações. Como não amar?

A loira escreveu no Instagram que se sente "tão sortuda" por poder doar brinquedos para o Corpo de Bombeiros, que "distribuirá brinquedos para crianças e adolescentes que precisam de alegria para o Natal deste ano".

"Eu sei que True é jovem, mas acho que é importante para ela entender o quão abençoada e sortuda ela é", continuou a musa. "É muito importante para ela ver como retribuímos aos outros, ESPECIALMENTE em tempos tão sem precedentes. As crianças aprendem com ação e consistência. Esta é apenas a primeira de muitas viagens que estamos fazendo".