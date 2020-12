Emily Blunt fala sobre comparações de Emily in Paris com O Diabo Veste Prada

Emily Blunt, estrela de O Diabo Veste Prada, falou sobre as comparações do icônico longa com a série Emily in Paris, da Netflix. Em entrevista ao E! News, Emily falou sobre os memes que surgiram na web mostrando que sua personagem no filme teria se encaixado muito melhor no estilo de vida parisiense, do que a protagonista da série, interpretada por Lily Collins.

Em conversa com Alli Rosenbloom, sobre seu novo filme Wild Mountain Thyme, Blunt revelou que entende por que as pessoas se solidarizaram com a assistente de Miranda Priestly (Meryl Streep).

"Quero dizer, ela estava tão desesperada, não estava? Tão desesperada pela viagem à Paris", disse a atriz rindo. "Então acho que as pessoas se sentiram desesperadamente com pena dela".

Apesar de Emily não ter ido à Paris em O Diabo Veste Prada, já que a honra ficou por conta de Andrea (Anne Hathaway), que inclusive abandonou o emprego no meio da viagem, a personagem acabou ganhando sua própria história.

A autora do livro que dá nome ao filme, Lauren Weisberg, escreveu em 2018 o livro When Life Gives You Lululemons, escrito pela perspectiva de Emily.