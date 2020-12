Leticia Spiller pede desculpa à Dani Calabresa: "Jamais apoiei assédio"

Após dizer que via Marcius como uma "pessoa querida", a atriz revelou: "O que a gente mais escuta é que agressor não tem cara, não tem rótulo. Aquela pessoa que está ao seu lado, bem-humorada e educada, com sorriso largo e boa conversa, pode ser a pessoa que está fazendo da vida de alguém um inferno".

"Por isso também que as vítimas se sentem acuadas e com medo de fazer as denúncias. Mais do que nunca, quem está do lado de fora, precisa lutar e criar uma rede de apoio para que as vítimas se fortaleçam, se encorajem. Isso afirmo e reitero", finalizou.