Ariana Grande confirma projeto da Sweetener World Tour na Netflix

David Fisher/Shutterstock

Desde o encerramento da Sweetener World Tour, em dezembro de 2019, Ari tem se mantido ocupada trabalhando em vários projetos.

No início do ano, ela lançou o sexto álbum de estúdio, Positions, que inclui os sucessos Stuck With U e Rain on Me.

Mais recentemente, a indicada ao Grammy 2021 juntou forças com Mariah Carey e Jennifer Hudson em uma nova versão de Oh Santa!

E depois que o Spotify revelou que Ariana tinha mais de 4 bilhões de streams e 157 milhões de ouvintes nos últimos 12 meses, a artista não pôde deixar de expressar sua gratidão.