Os maiores bafos de KUWTK em 2020

A DR de Khloé e Tristan

Em episódio, o casal discute o status de sua relação, após se aproximarem na quarentena. Koko começa reconhecendo a mudança no jogador, mas tem medo de que não seja permanente.

"Eu te amo? Um milhão por cento. Eu estou apaixonada no momento? Não. Mas seria ótimo se eu tivesse esse final de contos de fadas? Sim", expressou Koko. "Só porque você tem uma família com alguém, não significa que você tem que ficar com ela se não for a melhor opção".

Para as câmeras do reality, ela confessou: "No último ano, eu vi tanto crescimento e tanta mudança em Tristan, no qual eu sou grata. No momento, estou dando o melhor que posso e estou tentando. Sinto que estamos bem e há progresso e que há uma evolução".