Os desentendimentos das Kardashians em 2020

Marc Piasecki/WireImage

Comentários polêmicos

Kim e Kanye West passaram por momento difícil neste ano após o rapper acusar a amada e sua sogra Kris Jenner de quererem interná-lo. Além disso, durante comício de sua campanha presidencial, o astro fez mais uma alegação polêmica ao dizer que ele e a esposa pensaram em aborto durante a gestação da filha mais velha, North West.

No entanto, o desentendimento foi resolvido e Kanye pediu desculpas à estrela. "Eu gostaria de me desculpar com minha esposa Kim por tornar público algo que era um assunto privado", escreveu o dono da Yeezy no Twitter. "Eu não a protegi assim como ela tem me protegido. Para Kim eu quero dizer que eu sei que eu te machuquei. Por favor, me perdoe. Obrigado por sempre estar lá por mim", finalizou.

No Twitter, a musa se pronunciou sobre a saúde mental do marido. "Como muitos de vocês sabem, Kanye tem transtorno bipolar. Qualquer pessoa que tenha isso ou tenha um ente querido na vida com isso, sabe o quão incrivelmente complicado e doloroso é entender", iniciou a estrela de KUWTK.

"Aqueles que entendem a doença mental ou mesmo o comportamento compulsivo sabem que a família não tem poder, a menos que o membro seja menor de idade. As pessoas que desconhecem ou estão distantes dessa experiência podem julgar e não entender que o próprio indivíduo precisa se engajar no processo de obter ajuda, por mais que a família e os amigos tentem".