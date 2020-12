Leticia Colin revela que ela, marido e filho de 1 ano tiveram Covid-19

Instagram/@leticiacolin

"As dores nossas deixavam as horas mais lentas e assustadoras. Era a presença da doença com sua foice olhando bem no meio da nossa cara", disse ela.

"Meu companheiro da vida, meu abraço, meu amor Michel tossia intensamente e caminhava se apoiando nas paredes- nossas únicas arestas. Ele olhava pra mim e dizia: 'Nós precisamos sobreviver'".

Em seguida, Leticia explica o motivo de seu ensaio em meio à natureza. "Nós não morremos, e é por isso esse ensaio.

Nossa família sobreviveu à COVID-19 e seguiremos fazendo arte com poesia e alma pra agradecer e celebrar cada segundo com saúde sobre a terra".

"A máscara e o distanciamento são a única possibilidade de resistência. Pratique. Fique vivo", alertou.