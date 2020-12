Recomendado para você : Zara Tindall, neta de Rainha Elizabeth II, está grávida

Zara Tindall, neta de Rainha Elizabeth II, está grávida. A notícia foi confirmada pelo marido de Zara, o jogador de rugby aposentado, Mike Tindall, em episódio de seu podcast The Good, The Bad & The Rugby.

"Fizemos um exame na última semana. O terceiro Tindall está a caminho", disse ele.

Mike e Zara, a filha única de Princesa Anne, e prima de Príncipe William e Príncipe Harry, são pais de Mia Grace, de 6 anos, e Lena Elizabeth, de 2 anos. O próximo herdeiro será o nono neto da Rainha.

"Eu queria que fosse menino dessa vez. Eu tenho duas meninas e gostaria de um garoto. Eu vou amar de qualquer maneira, seja menino ou menina—mas por favor que seja um menino", disse Mike no podcast.

Os pais, que mantiveram a notícia em segredo até agora, ainda não contaram a novidade às filhas.