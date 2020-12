Recomendado para você : Kourtney Kardashian faz participação em filme de Addison Rae

A amizade de Kourtney Kardashian e Addison Rae, que recebeu críticas do público pela diferença de idade, continua firme e forte. Tanto que nessa terça-feira, 8, Kourtney mostrou que irá fazer participação no filme de Addison, o remake de Ela é Demais.

No Instagram, a estrela de KUWTK disse que estava "estudando" e tagueou a conta oficial do longa. No clique, ela surge deitada na cama usando botas over the knee, blazer preto e top, mas o que chamou a atenção do público foram as páginas de roteiro que ela segurava.

Para completar os rumores, sua stylist Dani Michelle escreveu: "Estude suas falas".

Então é certo que veremos a filha mais velha de Kris Jenner no cinema? A resposta é sim! Os represententes do filme confirmaram ao E! News que Kourt fará uma participação no longa.