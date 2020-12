Paulo Vieira diz que apoiou Dani Calabresa: "Falei por duas horas na Globo"

Em novembro de 2017, Marcius decidiu celebrar o centésimo episódio de O Zorra, em um bar do Rio. O assédio contra Dani se iniciou quando a atriz e o diretor estavam no palco do karaokê e Marcius forçava o contato corpo a corpo. Em um momento, ele puxou a cabeça de Dani e tentou beijá-la. Visivelmente incomodada, ela saiu do palco acompanhada da atriz Débora Lamm.

Ao ir para o banheiro, Dani foi abordada mais uma vez por Melhem, que tentou agarrá-la. Ao tentar sair do local, Dani bateu a cabeça na parede e pediu que o diretor a deixasse passar. Ignorando seu pedido, o humorista imobilizou os braços da atriz e puxou sua cabeça para forçar um beijo.

Assustada, Calabresa cerrou os lábios e virou o pescoço, mas Marcius conseguiu lamber seu rosto e em seguida tirou o pênis para fora da calça. Ao tentar soltar seus braços, Dani acabou encostando a mão e os quadris nas partes íntimas de Melhem. Abalada, Dani retornou para o salão do bar e teve uma crise de choro.

Três dias depois, Dani foi surpreendida pela presença de Melhem no Projac, que falou sobre o assédio com descaso, alegando que a culpa foi da atriz por estar "muito gostosa".