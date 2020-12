Recomendado para você : Helena Bonham Carter foi em médium para falar com Princesa Margaret

Helena Bonham Carter interpretou a Princesa Margaret durante a terceira e a quarta temporada de The Crown, série da Netflix que conta a história do reinado da Rainha Elizabeth II, mas o que muita gente não sabe é que ela teve aprovação da própria realeza para isso!

Segundo uma entrevista que a atriz deu para o jornal The Guardian em 2019, ela resolveu ir em uma médium para falar com a princesa, que faleceu em 2002, antes de começar as gravações.