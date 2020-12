Conheça Jimmy Butler, suposto novo namorado de Selena Gomez

Selena Gomez tem dado o que falar nas últimas semanas. O motivo? Selena pode estar namorando após longos anos solteira.

E o nome do sortudo é Jimmy Butler! Segundo o jornal Miami Herald, os dois foram flagrados em mais um jantar na cidade da Flórida.

Embora a dupla ainda não tenha abordado publicamente as especulações em torno de seu último encontro, uma fonte do E! News confirmou que a estrela da música saiu com o astro da NBA "algumas vezes".

De acordo com o informante, a cantora está "mantendo suas opções em aberto, mas esteve em alguns encontros com Jimmy e acha que ele é um cara legal".

"Eles saíram algumas vezes enquanto Selena esteve em Nova York. Jimmy a convidou para jantar e eles se divertiram muito. É muito casual e ela está aberta para ver onde as coisas vão, mas ainda não está se incomodando".