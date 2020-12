Recomendado para você : Big Brother Brasil foi o programa mais comentado do mundo em 2020

O Twitter divulgou na segunda-feira, 7, a lista dos assuntos mais comentados no mundo em 2020. E o vencedor na categoria programa de TV foi nada mais, nada menos que o Big Brother Brasil.

Isso mesmo: o reality show global, que contou com famosos e anônimos nesta edição, ficou no topo do ranking mundial.

E o segundo lugar também é brasileiro! O reality show A Fazenda 12 aparece logo atrás do BBB. Sucesso!

Na lista dos programas de TV mais comentados do mundo neste ano aparecem ainda Grey's Anatomy, Game of Thrones e Stranger Things.