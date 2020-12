Pai em Dobro, filme de Maisa para Netflix, ganha trailer

Celebrando o lançamento do trailer, Maisa logo mandou recado aos seguidores: "Enfim, BOM DIA ne? Tô doida pra vocês conheceram a história da Vicenza. Eu aprendi tanto com ela...", escreveu ela no Twitter.

A gata ainda revelou que promete surpreender o público com o novo trabalho. "Eu vou passar mal de chorar assistindo esse filme", escreveu uma seguidora. Em reposta, a atriz disse: "Eu acho que muita gente vai... é tao lindo, diferente de tudo o que já fiz".

Assista ao trailer abaixo: