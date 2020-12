Rita Ora faz comentário raro sobre antigo romance com Rob Kardashian

Rita Ora não mantém contato com seus ex-namorados, mas ainda comenta sobre eles! Em entrevista ao The Sunday Times, Rita falou abertamente sobre o antigo namorado, Rob Kardashian.

"Oh, eu me esqueci disso", admitiu a estrela de 30 anos. "Eu era tão jovem. Foi ótimo. Foi divertido. Foi muito, muito divertido, eu acho. Isso é tudo de que me lembro".

Como os fãs podem se lembrar, Rita e Rob tiveram um breve romance em 2012.

O filho de Kris Jenner, por sua vez, tatuou ainda o rosto da cantora em seu peito, do qual foi encoberto com uma ilustração do Cabbage Patch, segundo disse Kim Kardashian, em 2016.

Dois anos depois do fim do relacionamento, Rita explicou que havia seguido em frente, durante entrevista ao The Breakfast Club.