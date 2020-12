Recomendado para você : Madonna faz primeira tatuagem aos 62 anos

Madonna, que postou vídeo raro com os seis filhos, fez sua primeira tatuagem aos 62 anos. Nessa segunda-feira, 7, Madonna mostrou aos fãs a homenagem que fez para os herdeiros.

"Tatuada pela primeira vez", escreveu a estrela, que mostrou suas fotos no estúdio Shamrock Social Club, em Hollywood, na Califórnia. No post no Instagram, a diva do pop documentou todo o processo da tattoo, desde a conversa com tatuadora East Iz, até o resultado final.

E o quanto ao desenho? Madonna decidiu tatuar "LRDMSE", que são as iniciais dos nomes de seus seis filhos, Lourdes, de 24 anos; Rocco, de 20 anos; David, de 15 anos; Mercy, de 14 anos; e Stella e Estere, de 8 anos.