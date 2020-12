Recomendado para você : Giulia Be e Enzo Celulari cantam juntos e fãs shippam

Giulia Be, que terminou namoro após polêmica com Luan Santana, deu o que falar nessa segunda-feira, 7. Através do Instagram, Enzo Celulari postou vídeo cantando com Giulia e os fãs logo shipparam a dupla.

"Sessão de domingo", escreveu o filho de Claudia Raia e Edson Celulari. Nas imagens, Enzo toca violão enquanto eles cantam o hit da cantora, "Se Essa Vida Fosse Um Filme".

Nos comentários, os fãs logo torceram por um possível romance. "Seria um casalzão", escreveu uma internauta. "É errado shippar?", disse outra. "Vim só para shippar", comentou mais uma.