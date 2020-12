Recomendado para você : Marina Ruy Barbosa se revolta com festas de Réveillon na pandemia

Marina Ruy Barbosa desabafou mais uma vez nesta segunda-feira, 7. O motivo? Marina foi ao Twitter para demonstrar seu desconforto com as celebrações de Réveillon em plena pandemia do coronavírus no país.

A atriz condenou pessoas que pensam em viajar para "lugares pops" a fim de celebrarem a chegada de 2021.

"É tão óbvio falar isso... Mas eu vejo cada turma pensando na futilidade da virada em algum lugar pop...", iniciou a ruiva, na rede social. "As pessoas acham que só porque vai acabar esse ano, o covid também vai ficar em 2020".

"Não vai, galera. Não dá pra ficar fazendo aglomeração/festona em réveillon... irresponsabilidade".