Alfonso Herrera, ex-RBD, revela de surpresa que se tornou pai pela 2ª vez

Alfonso Herrera pegou todo mundo de surpresa! No domingo, 6, Alfonso, que não vai participar do reencontro do RBD, revelou – da melhor forma! – no Instagram que se tornou papai pela segunda vez.

Com uma foto divertida do filho mais velho, Daniel, de 4 anos, em seu ombro, e do recém-nascido, Nico, Poncho escreveu:

"Este ano será lembrado por muitos como um dos piores da história. Para mim, você salvou 2020. Bem-vindo, Nico, ainda não sabemos porque você escolheu esta família!".

E aparentemente os fãs não foram os únicos a serem surpreendidos pela chegada do segundo filho do ator!