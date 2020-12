Como foi o 2020 de Kim Kardashian

ADAM ROSE/NETFLIX

Entrevista emocionante

Neste ano, Kim foi uma das estrelas entrevistadas por David Letterman em seu especial para Netflix, My Next Guest Needs No Introduction. Durante a conversa, a musa se abriu sobre temas polêmicos como o envolvimento da família com O.J. Simpson, sua carreira no Direito e o roubo em Paris. Chorando, Kim relembrou do traumático acontecimento, em 2016, e disse que tinha certeza que ia morrer.

No momento em que foi abordada em seu quarto de hotel, a estrela disse que estava usando apenas um roupão: "Eu pensei, 'OK, esta é a hora em que vou ser estuprada. Tipo, encare, isso vai acontecer, apenas se prepare".

"Então, eu me preparei e - eu não sei por que estou chorando, já falei sobre isso antes - e então ele me amarrou com algemas e laços e depois com fita adesiva e passou fita adesiva na minha boca e em meus olhos", contou ela. "Eu ficava pensando em Kourtney. Tipo, ela vai voltar e eu vou estar morta no quarto, e ela vai ficar traumatizada pelo resto da vida", relembrou.

Após a investigação, Kim descobriu que estava sendo seguida há dois anos. "Eu não sabia que havia alguém nos elevadores, alguém na frente, alguém que moveu a câmera, alguém que quebrou a porta, alguém no carro da fuga. Havia uma equipe inteira planejando isso".