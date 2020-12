Recomendado para você : Sophie Turner posta foto rara de sua gravidez ao lado de Joe Jonas

Sophie Turner fez a alegria dos fãs no final de semana! Sophie compartilhou um carrossel de fotos antigas no Instagram, incluindo uma selfie preciosa do marido, Joe Jonas, enquanto exibia a primeira gravidez.

No clique, o cantor apoia o queixo no ombro da atriz enquanto ela acaricia a sua barriga de gestação. "Parecia que precisávamos de algum conteúdo nesta página. Aproveite essas reminiscências", legendou a estrela.

O casal tem sido muito cuidadoso em compartilhar coisas sobre Willa, desde seu nascimento, em 22 de julho. Uma fonte disse ao E! News, na época, que eles ainda estavam se adaptando facilmente à paternidade.

Sophie se casou com Joe em uma capela de Las Vegas, em maio de 2019. "Eles estão em casa e se instalando", revelou o informante. "Joe é muito prático e envolvido. Ele quer fazer tudo o que pode e adora estar com a bebê e ajudar Sophie".