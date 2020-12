Recomendado para você : Bruna Marquezine curte jantar com Manu Gavassi e Rafa Kalimann

Manu Gavassi e Bruna Marquezine, que estrelam série da Netflix, curtiram jantar com Rafa Kalimann. Através de posts no Instagram, Manu compartilhou alguns momentos do encontro com Bruna e Rafa.

"Encontrinho do pop", escreveu Gavassi na legenda de uma das fotos. Em outro clique no restaurante japonês, a cantora faz homenagem à Marquezine.

"Te amo. É lindo crescer com você. (E descobrir que na real não somos malucas e só duas jovens mulheres com muita inteligência emocional. Quem diria?)", elogiou ela.

Em resposta, Bruna disse: "Te amo. Muito. (Que plot twist né, menina?). Obrigada por tudo".