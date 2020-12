Recomendado para você : Filho de Naya Rivera aparece com o pai em foto emocionante de Natal

Ryan Dorsey, ex de Naya Rivera, está tentando trazer ao seu filho, Josey Dorsey, um pouco da alegria do Natal. Josey passou a morar com Ryan após a morte de Naya, eterna estrela de Glee.

O garoto de 5 anos passará seu primeiro Natal sem a mãe, que faleceu em julho deste ano, aos 33 anos, após se afogar no Lago Piru, na Califórnia.

No sábado, 5, o ator postou nos Stories do Instagram um vídeo dele e do pequeno voltando para casa com uma árvore de Natal. O primogênito aparece sorrindo no banco de trás enquanto dançava o clássico hit natalino de Andy Williams, It's the Most Wonderful Time of the Year.

Mais tarde, ele postou uma emocionante foto de pai e filho, mostrando-o em seu colo e colocando uma estrela de prata no topo da árvore. "#HappyHolidays para todos. Você, você e até você, todos vocês. Espero que você consiga nada além de felicidade... Exceto você. Estou falando com você, 2020. #m****de2020", mandou o ator na legenda do clique.