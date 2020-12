Gabi Brandt diz que fez biópsia para detectar câncer antes da 2ª gravidez

Recentemente, Gabi se envolveu em polêmica com Marcio Poncio. Após ser questionada pelos fãs sobre o sogro ter apagado as fotos com ela no Instagram, a influencer decidiu conversar com o pastor.

No Stories, ela postou um print de uma troca de mensagens com Marcio: "Ô tio, porque cê apagou as fotos comigo???"

O pastor, então, respondeu: "Apaguei? Nem reparei, filha. Eu ia apagar tudo, mas acabou que não deu tempo". "Ahammm", respondeu ela.

Marcio então acrescentou: "Não foi nada com você não. Te amo". E Gabi manda: "Kkkkk. Te amo também". Por fim, ela escreveu: "#Paz".