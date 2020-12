Recomendado para você : Romana Novais diz que correu risco de morte no parto: "Um milagre"

Romana Novais fez relato emocionante sobre o parto de Raika, sua segunda filha com Alok. Através de vídeos no Stories nesse domingo, 6, Romana detalhou as complicações que enfrentou devido à Covid-19.

"Tudo aconteceu desde semana passada, fui tomar uma vacina que a gestante precisa fazer e tive um pouco de reação e dor no corpo e achei que era só por causa da vacina, não achei que fosse alguma outra coisa. Além disso também estava com dor local na vacina, então acreditei mesmo que fosse somente isso. Até que a dor no corpo começou a ficar mais intensa e me incomodar muito", iniciou a médica.

"Fiz o teste do Covid, o do Alok saiu primeiro e deu positivo, então tive certeza que estávamos com Covid. Ficamos em isolamento em casa nos cuidando e as dores pioraram. Sentia muita dor no corpo, pareciam que meus ossos estavam sendo quebrados", explicou.

A médica então alerta sobre os riscos que as grávidas correm com a doença: "Até então eu achava que o Covid não traria sintomas para gestantes e eu me enganei".

"Comecei a ter muita febre à noite, além da dor no corpo. Não tive nenhuma alteração respiratória, não fiquei com cansaço".