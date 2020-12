Zendaya relembra cena tensa de Euphoria e se derrete pelo português na CCXP Worlds

Levinson garantiu ainda que as gravações foram feitas com segurança e todas as normas de saúde por conta do vírus. "É uma equipe incrível, somos uma família e volta ao set, mesmo nessas condições, foi maravilhoso".

A vencedora do Emmy também falou do trabalho de Barbie Ferreira, atriz filha de brasileiros que interpreta Kat em Euphoria. "Barbie é incrível. Eu sei que ela é fluente em português e eu adoraria que ela me ensinasse algumas coisas. Eu acho tão incrível!", finalizou a estrela.