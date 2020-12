Estrelas contemplam a representatividade feminina em As Agentes 355

A CCXP Worlds: a Journey of Hope contou com a presença de grandes artistas internacionais neste sábado, 5. Depois de Édgar Vivar e Lana Parrilla, os telespectadores apreciaram Jessica Chastain, Penélope Cruz e Bingbing Fan.

O trio de beldades se reuniu para falar do novo filme As Agentes 355, que teve sua estreia adiada para 2022. O longa narra a história das melhores agentes do mundo se reunindo para deter uma ameaça mundial.

Além de estrelar o elenco, Chastain também assina a produção. "É uma enorme responsabilidade, não só de aparecer para fazer meu trabalho, mas no sentido de garantir que todas essas mulheres se sentissem acolhidas".

As Agentes 355 conta ainda com Diane Kruger e Lupita Nyong'o. "Elas são as atrizes que eu sempre quis trabalhar. Eu queria que se sentissem apreciadas", revelou a estrela de Hollywood. "O mais interessante é contar histórias que exibem versões excepcionais de quem somos em termos de sociedade, gênero ou raça".