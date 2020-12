Lana Parrilla e Sean Maguire refletem sobre diversidade e fim de OUAT

Assim como Lana, o ator é bastante ativo politicamente e também preza por defender a diversidade não só no entretenimento, mas no mundo.

"Se a gente olhar as grandes sociais que aconteceram nas últimas décadas, com direitos civis, igualdade para as pessoas LGBTQIA+, o cinema e a TV sempre foram os pioneiros a promover essa evolução. Isso é uma tradição", disse ele. "Já que a gente pode alcançar tantas pessoas, é importante que nossa mensagem seja de inclusão".