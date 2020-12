Milla Jovovich, Diego Boneta e Nanda Costa falam das cenas reais de Monster Hunter

CCXP Worlds

Monster Hunter será o primeiro filme internacional no currículo da brasileira Nanda Costa, conhecida principalmente por suas telenovelas.

E para a atriz, a experiência foi mais do que especial; não apenas pela simpatia e acolhimento de Jovovich e Boneta, mas por sua infância.

"Eu sempre tive uma vida muito na natureza", explica a musa. "Eu ganhei meu primeiro videogame quando eu tinha 11, 12 anos. Era um Nintendo. Eu parei de brincar e fiquei mais nos jogos. Eu sempre gostei muito de jogar. Foi muito legal fazer esse trabalho, porque eu volto na minha infância de jogos. Isso trouxe a minha essência".

"É algo muito potente. Eu fui atrás do meu sonho e as coisas foram acontecendo. Eu fui conquistando muito mais do que eu imaginava. Como é internacional, é como se fosse o meu primeiro filme".