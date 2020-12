Neil Gaiman elogia fãs brasileiros ao falar de Sandman na CCXP Worlds

Neil Gaiman, autor de várias obras literárias, foi um dos primeiros convidados a participar da edição virtual CCXP Worlds. Em seu painel, realizado na tarde desta sexta-feira, 4, Gaiman falou do sucesso de suas criações que foram migradas para as telinhas e da sua carinhosa relação com o Brasil.

De acordo com o autor, sua história com o país começou quando a premiada história de quadrinhos Sandman começou a ser publicada, em 1989.

"Naquela época, a DC Comics me enviava as edições estrangeiras dos meus quadrinhos à medida que eles eram lançados e as edições brasileiras eram melhores que as norte-americanas", disse ele. "Elas tinham versões mais detalhadas das artes ao invés de anúncios na contracapa".

A famosa HQ conta a história de Morfeu, o Senhor do Sonhar, e a manifestação antropomórfica dos sonhos. Com 11 episódios, a série será transmitida pela Netflix; mas ainda não tem previsão de estreia.

"Nós estamos fazendo a série de Sandman. Não é ‘tipo Sandman', ‘parecido com Sandman' ou algo do tipo. É Sandman. Estamos mesmo fazendo isso".