Personagem do reboot de Gossip Girl usa bota de marca brasileira

Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

A peça de cano longo com textura, traz um leve salto e bico fino e é da marca Schutz. O modelo se chama Abbey, na cor Eggshell.

Febre nos anos 1980 e chamado aqui no Brasil de "botas de Paquita", o item está mais em alta do que nunca e surge repaginado em 2020 em de tons off white e com pegada western.

A marca comandada por Alexandre Birman, que tem grande atuação lá fora, não disponibilizou o calçado no site do Brasil. No entanto, a marca oferece um modelo semelhante que custa R$ 790.