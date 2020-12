Os escândalos da realeza que não estão na 4ª temporada de The Crown

Nascimento de Príncipe Harry

Em grande parte, The Crown pulou ao ano de 1984, no qual Diana deu à luz o segundo filho do casal. No entanto, a princesa falou sobre aquela época do casamento em profundidade durante as entrevistas gravadas com Morton.

De acordo com Diana, Charles queria "desesperadamente" uma menina após dar as boas-vindas a seu herdeiro, príncipe William, em 1982. E depois que Harry nasceu, seu marido disse: "Oh Deus, é um menino ... e ele até tem cabelo ruivo".

A Princesa de Gales também detalhou o estado de seu casamento naquela época, dizendo: "Charles e eu estávamos muito, muito próximos um do outro seis semanas antes de Harry nascer, o mais próximo que já estivemos e seremos. Então, de repente, quando Harry nasceu, nosso casamento simplesmente explodiu... A coisa toda foi pelo ralo".