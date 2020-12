Harry Styles promete novas músicas e elogia anos no One Direction

Durante a entrevista, o cantor também refletiu sobre os estágios anteriores de sua carreira, incluindo seus anos no One Direction. Como os fãs sabem, o gato teve uma banda com Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson e Zayn Malik, formada no The X Factor em 2010.

Ao longo dos anos, o grupo lançou uma série de hits, como Story of My Life, What Makes You Beautiful, Steal My Girl e muitos outros. Em 2015, Malik deixou o 1D, com o resto dos cantores decidindo dar um longo "hiato" para buscar os próprios esforços no final daquele ano.

"Aprendi muito", disse Harry à revista. "Quando estávamos na banda, costumava tentar escrever com pessoas diferentes o quanto eu podia. Eu queria praticar – e escrevi muitas coisas ruins".