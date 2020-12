Miley Cyrus tira sarro de casamento com Liam Hemsworth no TikTok

Miley Cyrus surpreendeu um casal de fãs! Na quinta-feira, 3, Miley viu um vídeo no TikTok de dois pombinhos se beijando e dançando o hit Plastic Hearts.

Acontece que eles afirmaram o seguinte: "se Miley Cyrus comentar, nós nos casaremos". E não é que a musa deixou sua mensagem?

"Espero que seja melhor para vocês dois do que para mim", escreveu a estrela, referindo-se ao seu casamento com Liam Hemsworth. "Parabéns".

Como os fãs devem se lembrar, a musa foi casada com o ator após longos anos de relacionamento. O ex-casal se conheceu durante as filmagens de A Última Música, em 2009, e se casou em 2018. No entanto, eles acabaram se separando no ano seguinte, entrando com pedido de divórcio e finalizando a relação.