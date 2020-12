Testemunhas relatam assédio sexual que Dani Calabresa sofreu de Marcius Melhem

Divulgação/RedeGlobo; Instagram/@calabresadani

Três dias após o assédio, Dani estava ensaiando no Projac, quando foi surpreendida pela presença de Melhem, que falou sobre o assédio com descaso.

"Para, para, para. Eu não tenho culpa do que aconteceu! Quem mandou você estar muito gostosa?", disse ele. "Não quero seu abraço nem suas desculpas, você já me agarrou, lambeu minha cara e encostou o pau em mim", reagiu Calabresa.

Em outro dia, no qual Dani estava usando um maiô vermelho para gravar uma cena no estilo da série Baywatch, Marcius a abordou novamente em seu camarim e disse que tinha ido dar uma "conferida" no figurino. Constrangida, a atriz apenas sorriu e não abriu seu roupão.

Além do assédio sexual e moral, Dani também viu sua vida profissional abalada por conta de Melhem. Após dizer que seu projeto seria exibido na Globo, o diretor vetou sua ideia original de apresentar a atração Fora de Hora, com Bento Ribeiro, inspirado no antigo programa que apresentava com o colega na MTV.