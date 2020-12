Recomendado para você : Romana Novais, com Covid-19, dá à luz filha com Alok

Romana Novais, que está com Covid-19, deu à luz Raika, sua filha com Alok, nessa quarta-feira, 2. O anúncio foi feito por Romana através do Instagram.

A médica revelou que seu parto teve que ser prematuro devido à complicações do coronavírus. Alok também contraiu a doença.

Em um dos cliques, os pais aparecem usando máscara com a bebê no colo de Romana. Na segunda foto, a pequena segura o dedo de uma pessoa com luva descartável.

"Devido a uma complicação da Covid, entrei em trabalho de parto prematuro. A Raika nasceu ontem à noite, de parto natural", iniciou Romana.