Selena Gomez acusa Facebook e Instagram de tolerarem o ódio na web

"O Facebook e o Instagram estão sendo usados para espalhar ódio, desinformação, racismo e intolerância", escreveu a musa no post, de acordo com o Deadline. "Estou ligando para vocês dois para AJUDAR A PARAR ISSO. Por favor, fechem grupos e usuários focados em espalhar violência e desinformação por discurso de ódio. Nosso futuro depende disso".

A cantora de 28 anos é co-presidente da When We All Vote, uma organização sem fins lucrativos que visa aumentar a participação dos eleitores, e sua mensagem de setembro para os chefes do Facebook enfatizou a importância da voz de todos ser ouvida.

"Não podemos nos dar ao luxo de ter desinformação sobre a votação", disse ela, na época. "Tem que haver verificação de fatos e responsabilidade. Espero ouvir de vocês o mais rápido possível".