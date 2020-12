Kaley Cuoco nega briga com Margot Robbie por causa de Arlequina

Kaley Cuoco, estrela de Fly Attendant, se pronunciou sobre os rumores de briga com Margot Robbie. Em entrevista à revista, Kaley negou que tenha entrado em confronto com Margot por causa da personagem Arlequina.

As notícias de tensão entre as atrizes circularam em julho, afirmando que as loiras brigaram porque ambas deram vida à Arlequina, Kaley na série Harley Quinn, na HBO Max, e Margot no cinema, em Esquadrão Suicida e Aves de Rapina.

O Daily Mail afirmou que as atrizes se recusaram a trabalhar juntas na Comic-Con, alegando que elas "não gostavam" uma da outra.

No entanto, nessa quarta-feira, 2, Kaley esclareceu as polêmicas à Interview Magazine. "Quando a série ficou famosa e então teve o lançamento de Aves de Rapina, surgiram todas essas notícias de que eu e Margot Robbie estávamos brigando. Mas eu nunca nem mesmo a conheci. Eu a amo", disse a estrela.