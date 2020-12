Fátima Bernardes revela câncer de útero em estágio inicial

Fátima Bernardes revelou na quarta-feira, 2, que está com câncer no útero. Em suas redes sociais, Fátima explicou que a doença está em estágio inicial.

A apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, deve se afastar das gravações para fazer uma cirurgia.

"Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham", disse ela, no Instagram.