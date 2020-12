Noivo de Ivy Moraes diz que reatou pela família: "Não estou apaixonado"

"Se você me perguntar se eu tô apaixonado por ela, não tô. Eu não sou apaixonado pela Ivy. Eu gosto dela, gosto da nossa família e tudo isso pesou muito mais na minha escolha do que aquela coisa de, 'Eu não consigo viver sem a Ivy, eu sofro por causa dela'. Eu não sinto (mais nada pela Ivy) é uma coisa que eu acho que tenho que construir", revelou.

O noivo de Ivy também fala sobre a decisão que a ex-sister teve de terminar o namoro com Fernando Borges, quando saiu da casa do BBB20.

"Eu não falei nada sobre o relacionamento dela, a mãe dela não falou nada pra ela e ela tomou a decisão dela no Rio de Janeiro, quando saiu da casa. Ela ligou pra ele e disse, 'Olha, é muita informação pra mim. Deixa eu me organizar primeiro'. E aí parece que ele postou uma foto dela, ela não comentou nessa foto postada, no outro dia ela teve gravação o dia inteiro no Rio e não teve tempo e na terça-feira chegou aqui e ficou com a família dela. Aí ele foi lá e deletou as fotos dela. Quando ele deletou as fotos dela, ela falou assim, 'Bom, acho que agora ele entendeu o recado, que eu não tô nessa fase mais'".