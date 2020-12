Larissa Manoela reage à polêmica com Luisa Mell sobre cachorra adotada

"Todo mundo sabe que sou apaixonada por animais, que eu não colocaria nenhum animalzinho meu em risco. Quem quiser acompanhar o desenvolvimento da Vitória Regina, a Roberta fez um Instagram pra ela, e todos podem ver como ela está, como ela é bem cuidada, muito amada e como ela recebe todo carinho e atenção".

"Não temos nada a esconder, eu gosto dessa transparência. Eu me senti no dever de vir aqui pra falar com vocês, porque eu abraço essa bandeira há anos. Eu não faço isso pra garantir post no Instagram ou pra ser superficial. Sou sincera, real e tenho muito amor, carinho, cuidado e respeito pelos animais e pelos bichinhos que eu tanto amo", finalizou.