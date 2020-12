Modelo brasileira celebra ao emplacar música na BBC britânica

Ana Schurmann caiu nas graças do showbiz internacional! Schurmann lançou a música Tell Me e entrou para a playlist da BBC britânica. Sucesso!

Radicada na Europa há dois anos, a brasileira lançou a canção e chamou atenção de grandes nomes, como Billy Porter, Ian Griffiths, diretor-criativo da Max Mara, e Remo Ruffini, diretor da Moncler.

"Billy Porter deu like na musica, começou a me seguir. Fiquei muito honrada!", afirmou a catarinense. Já Griffiths fez questão de elogiar a musa. "Adorei a música! Tem um ‘quê' de Patti Smith. Estou tocando para ouvirem aqui no escritório da grife", disse o profissional.

Ruffini, por sua vez, escreveu "eu amei essa música", parabenizando a modelo pela canção. "Não consegui me conter, imaginando minha música embalando uma Maison prestigiada!", mandou ela.