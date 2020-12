Grávida, Meghan Trainor é diagnosticada com diabetes gestacional

Meghan Trainor, que se prepara para dar boas-vindas ao primeiro filho, se abriu sobre sua saúde. Meghan revelou nesta quarta-feira, 2, que foi diagnosticada com diabetes durante a gravidez.

"Tenho uma pequena pedra no caminho – fui diagnosticada com diabetes gestacional, mas é administrável e está tudo bem. Estou saudável e o bebê está saudável", disse a cantora, ao Today. "Eu só tenho que realmente prestar atenção a tudo que eu como".

O diabetes gestacional causa alto nível de açúcar no sangue que pode afetar a saúde da mãe e do bebê, mas geralmente é controlado com uma dieta saudável, exercícios adequados e, às vezes, medicamentos. A maioria das pessoas que são diagnosticadas com a doença durante a gravidez não chega com diabetes na hora do parto; no entanto, tem maiores chances de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro.