Giovanna Chaves revela que perdeu virgindade no início do ano

Giovanna Chaves, que levantou polêmica ao passar por cirurgia de lipoaspiração, se abriu em conversa com fãs nessa terça-feira, 1º. Ao responder perguntas dos seguidores, Giovanna revelou que perdeu a virgindade no começo do ano.

"Sou muito aberta com isso. Eu perdi minha virgindade no começo do ano. E até perder eu esperava o cara certo, o príncipe encantado, a pessoa ideal. Acabou que não foi nada disso, mas mesmo assim eu me senti muito confortável", disse ela.

"Eu esperava que eu me sentisse pronta e segura. E apesar de não ter sido o cara mais especial do mundo, foi a pessoa certa pra mim. E a pessoa que me deixava confortável com meu corpo e tinha intimidade pra isso".