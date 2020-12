Recomendado para você : Selena Gomez aumenta rumores de romance com astro da NBA, Jimmy Butler

Selena Gomez está de namorado novo? Selena, que vai interpretar alpinista gay em filme biográfico, gerou rumores de romance com o jogador do Miami Heat, Jimmy Butler, depois que eles foram flagrados juntos em um jantar, de acordo com o jornal Miami Herald.

Embora a dupla ainda não tenha abordado publicamente as especulações em torno de seu último encontro, uma fonte do E! News confirmou que a estrela da música saiu com o astro da NBA "algumas vezes".

De acordo com o informante, a cantora está "mantendo suas opções em aberto, mas esteve em alguns encontros com Jimmy e acha que ele é um cara legal".

"Eles saíram algumas vezes enquanto Selena esteve em Nova York. Jimmy a convidou para jantar e eles se divertiram muito", acrescentou a fonte. "É muito casual e ela está aberta para ver onde as coisas vão, mas ainda não está se acomodando".

Ainda segundo o informante, a estrela de 28 anos "está atualmente solteira, mas recentemente tem estado mais aberta a encontros".