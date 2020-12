Recomendado para você : Rihanna e A$AP Rocky estão namorando, diz revista

Rihanna e A$AP Rocky, que levantaram rumores de romance no início do ano, estão namorando, segundo fontes da revista People. A notícia surge logo após Rihanna e A$AP serem flagrados juntos em Nova Iorque.

Nesse final de semana, a cantora e o rapper curtiram noitada no The Beatrice Inn, diz o Page Six. "Eles estavam lá no sábado com um pequeno grupo de amigos e um segurança", disse uma pessoa presente no local ao E! News. "Eles se sentaram no fundo, atrás de uma cortina. Todos estavam usando máscaras quando entraram, mas eles não estavam aparentemente afetuosos quando entravam ou saíam e não ficaram de mãos dadas nem nada".

Enquanto fontes dizem à People e ao Entertainment Tonight que as estrelas estão namorando, nenhum dos dois ainda comentaram publicamente sobre as notícias.

Essa não é a primeira vez que os dois geram especulações de namoro. Em dezembro de 2019, os dois surgiram juntos no tapete vermelho do The Fashion Awards, em Londres. Já em janeiro deste ano, os fãs continuaram a questionar o status da relação após Rihanna e Hassan Jameel terminarem a relação. No fim do mesmo mês, RiRi e A$AP foram vistos juntos no Yams Day Benefit Concert 2020.