Academia confirma que Oscar 2021 será presencial

O Oscar 2021, que foi adiado para abril devido à pandemia do coronavírus, não será virtual. Segundo a Variety, o Oscar acontecerá presencialmente no ano que vem.

Uma fonte com vínculos com a Academia e a ABC disse ao veículo: "A transmissão presencial do Oscar vai acontecer". Em junho deste ano a cerimônia ganhou nova data, 26 de abril de 2021, com a esperança de que mais filmes fossem vistos e se qualificassem para o prazo.

Enquanto os cinemas continuam fechados em muitas partes dos Estados Unidos e parece improvável que sejam totalmente reabertos em abril, a fonte contou à Variety que não há planos para atrasar o evento e que o objetivo ainda é realizar o Oscar no Dolby Theatre em Los Angeles, que acomoda 3.400 pessoas.

Segundo a Variety, os membros da Academia estão no processo dos detalhes que envolvem a plateia e capacidade de audiência.

Independentemente dos detalhes, a próxima temporada de premiações definitivamente terá uma sensação diferente este ano. O Globo de Ouro também foi adiado, com Tina Fey e Amy Poehler anunciadas como apresentadoras na cerimônia que acontece no dia 28 de fevereiro, no The Beverly Hilton, segundo site oficial do evento.