Kourtney Kardashian posta mensagem misteriosa sobre ex

Kourtney Kardashian, que flertou com ator de The Undoing, deu o que falar com post no Instagram nessa segunda-feira, 30. Através do Stories, Kourtney fez post misterioso sobre um ex-namorado.

"Às vezes, o universo enviará um ex de volta à sua vida só para ver se você ainda é um idiota", postou a estrela, citando a guru da ioga Brittney Floyd-Mayo. Além de usar emojis com as sobrancelhas levantadas, ela também escolheu emojis de rostos corados.

Esse pode ser apenas um pensamento aleatório que chamou a atenção da estrela de 41 anos, mas os fãs não puderam evitar e lembraram de seu ex, Scott Disick. No entanto, não parece haver nenhum drama entre eles, que terminaram oficialmente em 2015, após nove anos de idas e vindas.

"Ele está bem com Kourtney e tem sido um ótimo pai para seus filhos. Nada deixa Kourtney mais feliz", disse uma fonte ao E! News.

E quando o rumores de romance entre Scott e Amelia Hamlin surgiram online, uma fonte revelou a reação de Kourt.